Требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам изменены в Беларуси

Говорится, что указанным документом были внесены изменения в постановление ведомства № 33 от 4 июля 2023 года. Так, требования были дополнены новыми нормами. Согласно им, экскурсоводы и гиды-переводчики должны принимать участие в сохранении исторической памяти и национальных ценностей. Кроме того, они должны оказывать содействие повышению правовой, политической, личной культуры и социальной ответственности туристов.