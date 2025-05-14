Требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам изменены в Беларуси. Это следует из постановления Министерства спорта и туризма № 10 от 30 апреля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Говорится, что указанным документом были внесены изменения в постановление ведомства № 33 от 4 июля 2023 года. Так, требования были дополнены новыми нормами. Согласно им, экскурсоводы и гиды-переводчики должны принимать участие в сохранении исторической памяти и национальных ценностей. Кроме того, они должны оказывать содействие повышению правовой, политической, личной культуры и социальной ответственности туристов.
Также сказано, что экскурсоводы и гиды-переводчики должны знать основы идеологии белорусского государства, которые были утверждены директивой президента Беларуси № 12 от 9 апреля 2025 года (подробнее — здесь). Вместе с тем им необходимо внедрять направления идеологической работы в свою профессиональную деятельность.
Сообщается, что среди требований к гидам-переводчикам и экскурсоводам также указано содействие укреплению положительного международного имиджа Беларуси, признание белорусской модели общественного развития. Уточняется, что постановление вступит в силу с 11 июля 2025 года.
Тем временем нацагентство по туризму назвало самые популярные экскурсии у туристов в Беларуси.
Ранее Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать.
Кроме того, власти заявили о включении отопления в жилье и социальных объектах в Минске и по всей Беларуси из-за холодной погоды.