Керлингисты из Иркутской области завоевали серебро на турнире в Сербии

— Стоит отметить, что наши спортсмены прошли все матчи без поражений и только в финале уступили россиянам. В Сербию ребята отправились сразу же после домашнего чемпионата России по керлингу среди смешанных команд, на котором впервые в истории керлинга одержали победу, — отметил министр спорта Павел Богатырев.