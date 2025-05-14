Керлингисты из Иркутской области завоевали серебро на турнире в Сербии

Сборная Иркутской области в составе Елизаветы Трухиной и Николая Лысакова показала блестящий результат на международном турнире «WCT Serbian Curling Jubilee Bonspiel 2025», заняв второе место среди 16 команд. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, соревнования проходили в Белграде с участием спортсменов из России, Германии, Швейцарии, Нидерландов и других стран.
Этот успех стал закономерным продолжением серии достижений иркутских керлингистов. В 2023 году дуэт завоевал бронзовые награды, а в прошлом сезоне повторил нынешний серебряный результат.
— Стоит отметить, что наши спортсмены прошли все матчи без поражений и только в финале уступили россиянам. В Сербию ребята отправились сразу же после домашнего чемпионата России по керлингу среди смешанных команд, на котором впервые в истории керлинга одержали победу, — отметил министр спорта Павел Богатырев.
Турнирная сетка включала три групповых этапа с последующими играми на выбывание. Иркутские керлингисты уверенно преодолели все стадии соревнований, в итоге уступив только в финале. Третье место заняли представители Нидерландов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область и Монголия расширяют научное сотрудничество.