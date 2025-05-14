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На благоустройство сквера «Уфимские липы» выделят почти 26 млн рублей

Мэрия выбрала подрядчика на благоустройство сквера «Уфимские липы».

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы определила подрядчика для благоустройства популярного городского сквера. Согласно заключенному контракту, компания «Уралагротехсервис», ставшая единственным участником конкурсных процедур, реализует проект за 25,7 миллиона рублей — сумму, соответствующую начальной максимальной цене.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств городского и республиканского бюджетов. Подрядчик обязан завершить все работы в установленные сроки — не позднее 25 мая текущего года.

Реконструкция сквера подразумевает замену тротуарного покрытия и ограждений, обновление газонов и системы освещения. Особое внимание уделено качеству материалов — вся плитка и бордюрные элементы должны быть изготовлены из натурального Мансуровского гранита. Планируется высадка 15 липовых деревьев, декоративных кустарников и многолетних растений, а также установка малых архитектурных форм, включая три арки, 24 скамейки, сцену и два фотостенда.

Напомним, что зона благоустройства расположена на Коммунистической улице вблизи исторического здания — особняка братьев Поликарповых, где в настоящее время размещается правление Союза писателей РБ.

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