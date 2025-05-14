На благоустройство сквера «Уфимские липы» выделят почти 26 млн рублей

Мэрия Уфы определила подрядчика для благоустройства популярного городского сквера. Согласно заключенному контракту, компания «Уралагротехсервис», ставшая единственным участником конкурсных процедур, реализует проект за 25,7 миллиона рублей — сумму, соответствующую начальной максимальной цене.
Финансирование работ будет осуществляться за счет средств городского и республиканского бюджетов. Подрядчик обязан завершить все работы в установленные сроки — не позднее 25 мая текущего года.
Реконструкция сквера подразумевает замену тротуарного покрытия и ограждений, обновление газонов и системы освещения. Особое внимание уделено качеству материалов — вся плитка и бордюрные элементы должны быть изготовлены из натурального Мансуровского гранита. Планируется высадка 15 липовых деревьев, декоративных кустарников и многолетних растений, а также установка малых архитектурных форм, включая три арки, 24 скамейки, сцену и два фотостенда.
Напомним, что зона благоустройства расположена на Коммунистической улице вблизи исторического здания — особняка братьев Поликарповых, где в настоящее время размещается правление Союза писателей РБ.
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