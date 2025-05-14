На благоустройство сквера «Уфимские липы» выделят почти 26 млн рублей

Реконструкция сквера подразумевает замену тротуарного покрытия и ограждений, обновление газонов и системы освещения. Особое внимание уделено качеству материалов — вся плитка и бордюрные элементы должны быть изготовлены из натурального Мансуровского гранита. Планируется высадка 15 липовых деревьев, декоративных кустарников и многолетних растений, а также установка малых архитектурных форм, включая три арки, 24 скамейки, сцену и два фотостенда.