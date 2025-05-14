Самарский кинотеатр «Филин» под открытым небом снова собирает зрителей

На набережной Волги в Самаре продолжает свою работу бесплатный летний кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположен у скульптуры «Ладья» и с начала мая уже успел привлечь внимание сотен горожан и гостей города. Первые кинопоказы, прошедшие в праздничные дни, собрали более 500 зрителей.