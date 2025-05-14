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Самарский кинотеатр «Филин» под открытым небом снова собирает зрителей

На набережной Волги в Самаре продолжает свою работу бесплатный летний кинотеатр под открытым небом «Филин».

На набережной Волги в Самаре продолжает свою работу бесплатный летний кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположен у скульптуры «Ладья» и с начала мая уже успел привлечь внимание сотен горожан и гостей города. Первые кинопоказы, прошедшие в праздничные дни, собрали более 500 зрителей.

Показы будут проходить до 14 сентября. Каждую неделю зрителей ждет обновлённое расписание.

На этой неделе кинотеатр предлагает насыщенную афишу:

15 мая, четверг:

18:00 — «Укротительница тигров» (1954, 0+)19:50 — «Век Адалин» (2015, 18+).

16 мая, пятница:

17:30 — «Мы в садовника играли» (документальный, 2019, 12+)18:30 — «Бриллиантовая рука» (1968, 12+)20:15 — «Римские каникулы» (1953, 12+).

17 мая, суббота (Ночь музеев):

17:00 — «Константин Головкин. Искусство оставляет след» (Самара, 2022, документальный, 12+)17:35 — «Лодка времени Альфреда фон Вакано» (Самара, 2022, документальный, 12+)18:10 — «Коллекция из особняка с атлантами. Павел и Вера Шихобаловы» (Самара, 2022, документальный, 12+)18:50 — «Как украсть миллион» (1966, 12+)21:00 — «Старики-разбойники» (1971, 6+).

18 мая, воскресенье (Детский день):

17:00 — «Гадкий утенок» (1955, 0+)17:30 — «Снежная королева» (1957, 0+)18:30 — «Холодное сердце» (2013, 0+)20:20 — «Самарское знамя» (Самара, 2017, документальный, 12+)20:50 — «Счастье в конверте» (2019, 12+).

Кинотеатр «Филин» приглашает всех желающих провести тёплый вечер у Волги с хорошим кино и уютной атмосферой. Вход — свободный.

С 15 по 18 мая 2025 года в Окружном доме офицеров пройдет XXIII Международный конкурс «Виват, Баян!» (0+). Вход на все выступления и мероприятия — свободный.

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