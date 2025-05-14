Редкое растение впервые за 14 лет расцвело в Сочи

«Это действительно уникальное событие наблюдать цветение столь редкого и невероятно красивого растения. В России всего три места, где это возможно сделать, и два из них находятся в Сочи: парк “Дендрарий” и Субтропический сад Кубани», — рассказали в нацпарке.