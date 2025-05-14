Редкое растение впервые за 14 лет расцвело в Сочи

«Это действительно уникальное событие наблюдать цветение столь редкого и невероятно красивого растения. В России всего три места, где это возможно сделать, и два из них находятся в Сочи: парк “Дендрарий” и Субтропический сад Кубани», — рассказали в нацпарке.
Трехлетний саженец высадили в 2014 году. Его удалось получить корневым отпрыском от гибнущих экземпляров. Теперь он представляет собой пятиметровое дерево.
Маточник катальпы поступил в Дендрарий в 1974 году из Никитского ботанического сада (Ялта), куда растение попало семенами прямиком из Пекина (Китай) и было высажено в 1959 году.
Катальпа Фаржа названа в честь своего первооткрывателя Поля Гийома Фаржа (1844−1912), французского миссионера, натуралиста и коллекционера растений. Оно относится к семейству Бигнониевые и является листопадным деревом. Родиной растения считается Центральный Китай, где оно растет по обочинам дорог и на склонах гор.
Листья с заостренными кончиками бронзового оттенка, которые со временем становятся насыщенно-зелеными появляются весной. Розово-красные цветки с фиолетово-коричневыми пятнами распускаются в метелках в мае — июне.