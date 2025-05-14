Пермские мужчины старше 56 лет стали больше покупать парфюмерию через интернет

В «МегаФоне» также отметили рост интереса абонентов к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. В Пермском крае трафик на такие ресурсы с начала 2025-го увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона предпочитают изучать ассортимент и делать онлайн-покупки в начале недели — в понедельник и вторник трафик превышает среднедневные показатели на 22%.