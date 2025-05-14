Пермские мужчины старше 56 лет стали больше покупать парфюмерию через интернет

Мужчины Пермского края стали активнее покупать парфюмерию через интернет. В первом квартале 2025 года трафик пользователей старше 56 лет на этих платформах увеличился на 10% относительно того же периода. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
Абсолютное лидерство по объемам трафика приходится на сайты крупных бьюти-ритейлеров — более 80%. За год динамика трафика и рост числа посетителей этих сайтов практически не изменились, а вот менее крупные площадки начали набирать обороты. Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой — трафик увеличился на 33%.
Женщины по-прежнему лидируют в покупках косметики онлайн — их доля составляет 64%. Они же проводят больше времени на парфюмерных маркетплейсах, опережая мужчин в 2 раза по этому показателю.
У мужчин наиболее активную динамику демонстрирует категория старше 56 лет — трафик вырос на 10%. Далее идут пользователи онлайн-магазинов косметики и парфюма от 36 до 55 лет (увеличение на 5%).
В целом интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким — средний трафик на сайтах таких магазинов вырос на 6%.
В «МегаФоне» также отметили рост интереса абонентов к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. В Пермском крае трафик на такие ресурсы с начала 2025-го увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона предпочитают изучать ассортимент и делать онлайн-покупки в начале недели — в понедельник и вторник трафик превышает среднедневные показатели на 22%.