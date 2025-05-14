Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал дополнительный ремонт дорог на 1,6 млрд рублей

И добавил, что на этой неделе власти объявят торги на дополнительные дорожные работы стоимостью почти 1,6 млрд рублей. В этом сезоне будет выполнена сплошная замена асфальта еще на 15 магистралях вдобавок к 7, которые определили ранее. Ранее работы стартовали на Московском проспекте (от Плехановской до Памятника Славы), улицах Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского (от бульвара Победы до 60-й Армии), Пятницкого, Платонова и площади Ленина.