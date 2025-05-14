Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал дополнительный ремонт дорог на 1,6 млрд рублей

Сформирован перечень дорог в частном секторе Воронежа, на которых в этом году будет устроено полноценное твердое покрытие. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин в своем официальном телеграм-канале 14 мая.
Он поблагодарил губернатора региона Александра Гусева за поддержку, благодаря которой у Воронежа есть возможность системно асфальтировать улицы в частном секторе.
Мэр напомнил, что в течение предыдущих трех лет в зоне индивидуальной жилой застройки города было отремонтировано более 170 объектов. И добавил, что в этом году планируется включить в список еще полсотни дорог.
— В ближайшие дни объявим конкурс на поиск подрядчика. Финансирование составит около 500 млн рублей, — подчеркнул Сергей Петрин.
И добавил, что на этой неделе власти объявят торги на дополнительные дорожные работы стоимостью почти 1,6 млрд рублей. В этом сезоне будет выполнена сплошная замена асфальта еще на 15 магистралях вдобавок к 7, которые определили ранее. Ранее работы стартовали на Московском проспекте (от Плехановской до Памятника Славы), улицах Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского (от бульвара Победы до 60-й Армии), Пятницкого, Платонова и площади Ленина.
— Улицу Плехановскую планировали обработать специальной пропиткой для восстановления и защиты покрытия. Решили, что эту магистраль — одну из главных в городе — отремонтируем полностью. Вместо нее по результатам мониторинга пропиткой покроем улицу Ильюшина, — пояснил градоначальник.
Со списком всех улиц, которые подлежат ремонту в этом году, можно ознакомиться на сайте администрации по ссылке.