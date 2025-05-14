В Перми обсуждают проекты планировки территории

На Публичном портале ИСОГД города Перми до 16 мая ведутся общественные обсуждения, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Куфонина и Подлесной, в Дзержинском районе, рассказали в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
До 16 мая продлятся и общественные обсуждения, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» в Дзержинском районе. Изучить материалы к проектам можно до 16 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85), а также на сайте городской администрации. Подать предложения и замечания можно до 16 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).
Также на Публичном портале ИСОГД обсуждается проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной шоссе Космонавтов и Гамовским трактом, в Индустриальном районе. Обсуждения продлятся до 16 мая. Материалы можно изучить на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района (ул. Мира, 15), на сайте администрации города. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.