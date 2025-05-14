В Перми обсуждают проекты планировки территории

До 16 мая продлятся и общественные обсуждения, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» в Дзержинском районе. Изучить материалы к проектам можно до 16 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85), а также на сайте городской администрации. Подать предложения и замечания можно до 16 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).