Самый большой в 2025 году взрыв произошел на Солнце — Землю может зацепить

От линии Солнце — Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но, в случае крупного выброса массы, планету может задеть (ориентировочно в пятницу). Выброс из активного центра, насколько можно понять, произошел, причем довольно крупный, видимый даже без коронографов, но направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно. Это определяется даже не тем, куда плазма полетела сначала, а тем, куда ее в итоге уведут линии глобального магнитного поля Солнца.