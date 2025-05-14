Еще одна платная дорога появится в Казахстане

Дело в том, что водители легковых автомобилей обязаны платить за проезд только по платным участкам, которые принадлежат к первой технической категории. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий, к которым относится новая дорога Кандыагаш — Макат, владельцам легковушек платить не надо.