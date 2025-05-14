Еще одна платная дорога появится в Казахстане

В Казахстане с 24 мая появится еще один платный автодорожный участок — 380 километров автомобильной дороги общего пользования республиканского значения по маршруту Кандыагаш — Макат. Соответствующий приказ Министерства транспорта РК уже опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане был введен платный проезд по дороге Шу — Бурылбайтал. Стоит отметить, что оба платных участка имеют общий признак — они принадлежат ко второй технической категории.
Дело в том, что водители легковых автомобилей обязаны платить за проезд только по платным участкам, которые принадлежат к первой технической категории. А вот за проезд по участкам второй и третьей категорий, к которым относится новая дорога Кандыагаш — Макат, владельцам легковушек платить не надо.
Кому и сколько придется платить за проезд
За проезд по трассе Кандыагаш — Макат нужно будет платить только водителям автобусов и грузовиков. Стоимость установлена в месячных расчетных показателях (МРП), а значит будет расти ежегодно вместе с их повышением.
В 2025 году за проезд в одну сторону по всему маршруту придется заплатить от 2 220 до 13 220 тенге — все будет зависеть от грузоподъемности транспорта, количества пассажирских мест и способа оплаты.
Для водителей также предусмотрены абонементы на безграничный проезд. Месячные «проездные» стоят от 3 932 до 19 660 тенге, а годовые — от 47 184 до 235 920 тенге в зависимости от типа транспорта.
Также приказом предусмотрен альтернативный бесплатный маршрут по автомобильной дороге республиканского значения Кандыагаш — Актобе — Уральск — Атырау — Макат.