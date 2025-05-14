Похитителям невест в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы

Вчера проголосовали, депутаты поддержали поправку не о краже невест, а о принуждении вступления в брак. Мы его назвали правильно и рассматриваем все случаи. Там три позиции есть — по первой штраф, где более сложные случай, несовершеннолетние, с применением силы — будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение. По серьезным, где девушка до 18 лет, или где применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной ответственности — 5−7 лет уголовной ответствнености.