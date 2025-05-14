Ученые показали, как обычное масло может спасти пляжи Анапы

Разработкой метода занимаются специалисты Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. Их открытие особенно актуально для Анапы и Темрюкского района, где после разлива нефтепродуктов в конце 2024 года накопились сотни тысяч тонн загрязненного песка, гальки и ракушечника. По предварительным оценкам, в некоторых пробах концентрация мазута достигает 30%.
Суть метода — в применении подсолнечного, рапсового или кукурузного масла. Эти масла растворяют мазут, делают его менее вязким и позволяют отделить от него минеральные частицы. После обработки загрязненные фракции можно отделить обычной фильтрацией. Получившуюся смесь мазута и масла предполагается использовать как топливо — например, для обогрева или генерации энергии на очистных станциях. Это помогает одновременно решить проблему утилизации отходов.
По словам ученых, технология уже показала эффективность до 99,8% в лабораторных условиях и сейчас проходит процедуру патентования. Разработчики подчеркивают, что метод подходит не только для песка, но и для гальки и ракушечника, а вода с добавками, использованная при промывке, может быть многократно применена повторно.
Новый подход может стать прорывным для восстановления пляжей Анапы, где до сих пор действуют ограничения на купание. Если технология подтвердит свою эффективность в промышленных масштабах, она позволит значительно ускорить рекультивацию побережья и спасти курортный сезон.