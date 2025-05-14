Ученые показали, как обычное масло может спасти пляжи Анапы

По словам ученых, технология уже показала эффективность до 99,8% в лабораторных условиях и сейчас проходит процедуру патентования. Разработчики подчеркивают, что метод подходит не только для песка, но и для гальки и ракушечника, а вода с добавками, использованная при промывке, может быть многократно применена повторно.



Новый подход может стать прорывным для восстановления пляжей Анапы, где до сих пор действуют ограничения на купание. Если технология подтвердит свою эффективность в промышленных масштабах, она позволит значительно ускорить рекультивацию побережья и спасти курортный сезон.