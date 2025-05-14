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Еще два комплекса по переработке мусора запустят в Петербурге до 2027 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе городского правительства за прошлый год, заявил о том, что планируется запуск двух комплексов по переработке мусора.

Об этом сообщили 14 мая в Смольном.

В Северной столице идет реформа обращения с отходами.

Ключевой задачей реформы стал не только своевременный вывоз мусора, но и его рациональная утилизация.

Александр Беглов
губернатор Петербурга

В 2024 году на проектную мощность вышел комплекс по переработке «Волхонка», за 2 года в агломерации заработают еще два таких объекта.

Кроме того, Петербург решает задачи по ликвидации накопленного экологического вреда. Например, приведена в порядок территория заказника «Озеро Щучье», где ранее была свалка площадью более 1 гектара.