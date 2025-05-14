Еще два комплекса по переработке мусора запустят в Петербурге до 2027 года

Об этом сообщили 14 мая в Смольном.
В Северной столице идет реформа обращения с отходами.
Ключевой задачей реформы стал не только своевременный вывоз мусора, но и его рациональная утилизация.
В 2024 году на проектную мощность вышел комплекс по переработке «Волхонка», за 2 года в агломерации заработают еще два таких объекта.
Кроме того, Петербург решает задачи по ликвидации накопленного экологического вреда. Например, приведена в порядок территория заказника «Озеро Щучье», где ранее была свалка площадью более 1 гектара.