В Саянске завершается капитальный ремонт детского сада «Брусничка»

В рамках региональной программы «Развитие образования» на 2024−2030 годы в Саянске близится к завершению капитальный ремонт детского сада № 21 «Брусничка». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, строительные работы планируется закончить уже в августе 2025 года. На сегодняшний день объект готов на 89%.
На реализацию проекта было выделено 217,1 млн рублей. В ходе работ проведена полная реконструкция здания, модернизация наружных инженерных сетей, устройство новых дорожных покрытий и системы водоотведения, а также комплексное благоустройство прилегающей территории.
На сегодняшний день объект готов на 89%. Пресс-служба правительства Иркутской области.
К настоящему моменту полностью выполнена установка современного теплового пункта, капитальный ремонт бассейна, строительство новых веранд и монтаж малых архитектурных форм.
— Осталось подключить систему вентиляции, завершить электромонтажные работы, нанести финишный слой краски и установить оборудование. После этого детский сад будет полностью готов к приему детей в обновленных, комфортных и безопасных условиях, — сообщил министр строительства Алексей Емелюков.
Отметим, в рамках программы уже завершен капремонт детсада № 19 «Малышок» в Шелехове, сейчас ведутся работы на 13 объектах образования, продолжается реконструкция Иркутского кадетского корпуса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе продолжается строительство солнечно-дизельной станции.