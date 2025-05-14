Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саянске завершается капитальный ремонт детского сада «Брусничка»

На сегодняшний день объект готов на 89%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рамках региональной программы «Развитие образования» на 2024−2030 годы в Саянске близится к завершению капитальный ремонт детского сада № 21 «Брусничка». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, строительные работы планируется закончить уже в августе 2025 года. На сегодняшний день объект готов на 89%.

На реализацию проекта было выделено 217,1 млн рублей. В ходе работ проведена полная реконструкция здания, модернизация наружных инженерных сетей, устройство новых дорожных покрытий и системы водоотведения, а также комплексное благоустройство прилегающей территории.

На сегодняшний день объект готов на 89%. Пресс-служба правительства Иркутской области.

К настоящему моменту полностью выполнена установка современного теплового пункта, капитальный ремонт бассейна, строительство новых веранд и монтаж малых архитектурных форм.

— Осталось подключить систему вентиляции, завершить электромонтажные работы, нанести финишный слой краски и установить оборудование. После этого детский сад будет полностью готов к приему детей в обновленных, комфортных и безопасных условиях, — сообщил министр строительства Алексей Емелюков.

Отметим, в рамках программы уже завершен капремонт детсада № 19 «Малышок» в Шелехове, сейчас ведутся работы на 13 объектах образования, продолжается реконструкция Иркутского кадетского корпуса.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе продолжается строительство солнечно-дизельной станции.