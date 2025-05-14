В Саянске завершается капитальный ремонт детского сада «Брусничка»

В рамках региональной программы «Развитие образования» на 2024−2030 годы в Саянске близится к завершению капитальный ремонт детского сада № 21 «Брусничка». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, строительные работы планируется закончить уже в августе 2025 года. На сегодняшний день объект готов на 89%.