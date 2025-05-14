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В мэрии Уфы рассказали, где обновят разметку и уложат плитку

Ежедневно от 5 до 7 бригад наносят разметку на уфимские магистрали.

Источник: Башинформ

На сегодняшний день работы завершены на улицах Заки Валиди, Пушкина, 50-летия Октября, Комарова, Центральной, Правды, 8 Марта, Карла Маркса, Мустая Карима, на проспекте Салавата Юлаева, на автодороге у подъезда к аэропорту (всего 55,2 тыс. кв. м). После магистральных улиц разметку начнут наносить на улицах местного значения. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов.

Одновременно с этим на улицы города укладывают плитку. Заключены контракты на ремонт улиц с применением плитки на четырех участках. На участке по ул. Цюрупы (от ул. Чернышевского до Коммунистической по нечетной стороне) и на ул. М. Карима (от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической — на обеих сторонах) работы уже начаты. Завершен также ремонт тротуара вблизи домов 1/1 и ½ по улице Блюхера.