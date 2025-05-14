В мэрии Уфы рассказали, где обновят разметку и уложат плитку

Одновременно с этим на улицы города укладывают плитку. Заключены контракты на ремонт улиц с применением плитки на четырех участках. На участке по ул. Цюрупы (от ул. Чернышевского до Коммунистической по нечетной стороне) и на ул. М. Карима (от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической — на обеих сторонах) работы уже начаты. Завершен также ремонт тротуара вблизи домов 1/1 и ½ по улице Блюхера.