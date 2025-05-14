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Белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за кило

Первая белорусская молодая картошка появилась в продаже на Комаровке.

Источник: Комсомольская правда

Первая белорусская молодая картошка появилась на Комаровке по 10 рублей за килограмм. Информация опубликована в соцсетях минского Комаровского рынка.

Сообщается, что молодую картошку, выращенную в парнике, на рынке продает пока только один продавец. Цена за килограмм составляет 10 рублей. Продавец добавляет, что молодого картофеля пока чуть-чуть.

Первая белорусская молодая картошка появилась в продаже на Комаровке. Фото: скриншот с видео их соцсетей Комаровского рынка.

Кстати, мы собрали информацию про картошку в Беларуси: что известно и что будет, сколько выращивают и потребляют картофеля, требования для продажи в магазинах и цены.

Тем временем первая белорусская клубника появилась в продаже по цене 35 рублей за кило.

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