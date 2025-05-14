«Акрон» и «Крылья Советов» — в топ-8 команд РПЛ по реализации моментов весной

Самарцы оказались в тройке сильнейших, а тольяттинцы заняли седьмое место.
С 1 марта «зелено-бело-синие» создали 54 голевых момента. 16 завершились взятием ворот (30%). Это третий показатель в чемпионате. Выше только «Краснодар» (57−20) и столичное «Динамо» (54−22).
Подопечные Заура Тедеева в десяти турах после рестарта Премьер-лиги имели 59 попыток. Реализовали 15 (25%), уточняет «РУСТАТ».
Сейчас самарский клуб идет на десятой строчке с 30 очками, тольяттинцы — девятые с 35. При этом «красно-черные» все еще могут ворваться в топ-8 РПЛ.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!