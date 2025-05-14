Вице-губернатор Д. Яковлев: «Крылья Советов» скоро пройдут лицензирование

«Процесс лицензирования всё ещё продолжается. Все требуемые документы подготовлены и в ближайшее время будут изучены комиссией Российского футбольного союза. Очень прошу не делать преждевременных, тем более негативных выводов», — заявил Яковлев изданию «КП-Самара».