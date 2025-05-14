Вице-губернатор Д. Яковлев: «Крылья Советов» скоро пройдут лицензирование

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, который также является председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов», прокомментировал ситуацию вокруг возможных трудностей команды с получением допуска к следующему сезону Российской Премьер-Лиги.
Он подчеркнул, что клуб предоставил полный пакет необходимой документации и призвал СМИ воздержаться от поспешных оценок.
«Процесс лицензирования всё ещё продолжается. Все требуемые документы подготовлены и в ближайшее время будут изучены комиссией Российского футбольного союза. Очень прошу не делать преждевременных, тем более негативных выводов», — заявил Яковлев изданию «КП-Самара».
Ранее, 13 мая, в некоторых российских СМИ появились сообщения о том, что сразу три клуба РПЛ — «Химки», «Ростов» и «Крылья Советов» — испытывают сложности с оформлением лицензии на новый сезон.
В частности, у самарцев возникли вопросы из-за задолженности перед компанией «РТ-Капитал», входящей в структуру корпорации «Ростех».
Напомним, ранее ожидалось, что все проблемы с лицензированием «Крыльев Советов» будут решены до 1 мая.
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