Обратный эффект: После просмотра скандального фильма школьники сравнили уехавших на заработки людей из Молдовы с депортированными

В Молдове продолжается скандал вокруг документального фильма «Сибирь из костей», посвящённого депортациям, который Министерство образования рекомендовало к обязательному просмотру школьниками. На фоне родительского протеста картина была удалена с видеоплатформ — как сообщается, «в связи с наличием сцен крайнего насилия, кадров умирающих или изуродованных людей, а также травматического контента».