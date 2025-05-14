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Обратный эффект: После просмотра скандального фильма школьники сравнили уехавших на заработки людей из Молдовы с депортированными

Школьники из принудительного просмотра фильма сделали вывод не в пользу власти [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Молдове продолжается скандал вокруг документального фильма «Сибирь из костей», посвящённого депортациям, который Министерство образования рекомендовало к обязательному просмотру школьниками. На фоне родительского протеста картина была удалена с видеоплатформ — как сообщается, «в связи с наличием сцен крайнего насилия, кадров умирающих или изуродованных людей, а также травматического контента».

Однако школьники из принудительного просмотра фильма сделали вывод не в пользу власти.

У пропагандистов ПАС не получается даже качественно промыть мозги у учеников. Подрастающее поколение оказалось умнее властей, заставивших их смотреть пропагандистский фильм.

Дети посмотрели и сделали простой вывод: их родители, уехавшие на заработки, тоже депортированы.

Вот так из киноагитации получилась иллюстрация к сегодняшним реалиям.