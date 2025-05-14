В Самарской области допущено к эксплуатации 13 пляжей

«В целях сокращения количества неcчастных случаев на водных объектах в летний период 2025 года главам городских округов и муниципальных районов поручаю организовать взаимодействие со спасательными формированиями Самарской области, органами внутренних дел», — обозначил губернатор.
В региональное управление МЧС России по Самарской области передано 43 заявления-декларации пляжей от 21 муниципалитета. На данный момент разрешение на эксплуатацию получили 13 из них. В отношении остальных пляжей владельцам направлены запросы на предоставление расширенного пакета документов для уточнения информации, указанной в первоначальных заявлениях.
Глава министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов представил отчет о текущем состоянии дел по организации пляжных зон. Он коснулся вопросов оформления прав на земельные наделы, заключения соглашений о водопользовании и подачи необходимых деклараций в ГИМС. На данный момент по некоторым территориям не поданы требуемые заявления, из-за этого срок выполнения задачи был скорректирован до 23 мая. Установленные сроки довольно сжаты, учитывая преждевременное потепление и, как следствие, вероятное более раннее открытие купального сезона.