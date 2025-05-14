В Самарской области допущено к эксплуатации 13 пляжей

Глава министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов представил отчет о текущем состоянии дел по организации пляжных зон. Он коснулся вопросов оформления прав на земельные наделы, заключения соглашений о водопользовании и подачи необходимых деклараций в ГИМС. На данный момент по некоторым территориям не поданы требуемые заявления, из-за этого срок выполнения задачи был скорректирован до 23 мая. Установленные сроки довольно сжаты, учитывая преждевременное потепление и, как следствие, вероятное более раннее открытие купального сезона.