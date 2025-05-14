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Калининградцев напугали фейковым письмом о заражённой воде

В социальные учреждения Калининградской области 14 мая посыпались письма об опасности, связанной с водой.

Источник: Reuters

Об этом сообщает телеграм-канал областного Роспотребнадзора.

В письме пугали серьёзными проблемами качества воды, вплоть до повышенных показателей тяжёлых металлов, и говорили, что всю воду в области пить нельзя даже кипячёную, потому что якобы будет тошнота, диарея, температура и другие ужасные последствия. Калининградцам приказали явиться в ближайшую больницу для получения лекарств.

Подпись в письме принадлежала главврачу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Л. В. Калинину. Однако позже выяснилось, что его почту взломали и разослали опасные письма.

Однако в РПН опровергли слухи.

«Данные сведения являются полностью недостоверными! Качество питьевой воды находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора», — отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что сетевые хулиганы с помощью ИИ подделали видеообращение губернатора Беспрозванных.