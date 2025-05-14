Калининградцев напугали фейковым письмом о заражённой воде

Об этом сообщает телеграм-канал областного Роспотребнадзора.
В письме пугали серьёзными проблемами качества воды, вплоть до повышенных показателей тяжёлых металлов, и говорили, что всю воду в области пить нельзя даже кипячёную, потому что якобы будет тошнота, диарея, температура и другие ужасные последствия. Калининградцам приказали явиться в ближайшую больницу для получения лекарств.
Подпись в письме принадлежала главврачу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Л. В. Калинину. Однако позже выяснилось, что его почту взломали и разослали опасные письма.
Однако в РПН опровергли слухи.
«Данные сведения являются полностью недостоверными! Качество питьевой воды находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора», — отметили в учреждении.
Ранее сообщалось, что сетевые хулиганы с помощью ИИ подделали видеообращение губернатора Беспрозванных.