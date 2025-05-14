Калининградцев напугали фейковым письмом о заражённой воде

В письме пугали серьёзными проблемами качества воды, вплоть до повышенных показателей тяжёлых металлов, и говорили, что всю воду в области пить нельзя даже кипячёную, потому что якобы будет тошнота, диарея, температура и другие ужасные последствия. Калининградцам приказали явиться в ближайшую больницу для получения лекарств.