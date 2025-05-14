Воду отключат на двух улицах и трёх переулках в Воронеже

Жители Коминтерновского района Воронежа частично останутся без воды в четверг, 15 мая, сообщили в Росводоканале.
Ограничения связаны с плановыми работами, которые пройдут в период с 9:00 до 15:30. В это время специалисты подключат жилые дома к временной линии водоснабжения.
Подачу ресурса ограничат по следующим адресам:
ул. Беговая, 37;
ул. Карпинского, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;
пер. Дальний;
пер. Ботанический;
пер. Мечникова.
Ранее сообщалось, что 15 мая также частично отключат воду в микрорайоне Репное. Ограничения пройдут в период с 10:00 до 16:00.