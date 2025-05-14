Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воду отключат на двух улицах и трёх переулках в Воронеже

Подачу ресурса приостановят в период с 9:00 до 15:30 15 мая.

Жители Коминтерновского района Воронежа частично останутся без воды в четверг, 15 мая, сообщили в Росводоканале.

Ограничения связаны с плановыми работами, которые пройдут в период с 9:00 до 15:30. В это время специалисты подключат жилые дома к временной линии водоснабжения.

Подачу ресурса ограничат по следующим адресам:

ул. Беговая, 37;

ул. Карпинского, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

пер. Дальний;

пер. Ботанический;

пер. Мечникова.

Ранее сообщалось, что 15 мая также частично отключат воду в микрорайоне Репное. Ограничения пройдут в период с 10:00 до 16:00.