В Новочеркасске пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртного

Полицейские установили, что в Новочеркасске 36-летний мужчина арендовал склад. И там организовал нелегальное производство спиртных напитков. Для этого он использовал емкость объемом 1000 литров, насосы и системы шлангов. А затем разливал продукцию в стеклянные бутылки с товарными знаками известных производителей. Всего оперативники обнаружили 860 таких стеклянных тар с напитками. И еще 58 тысяч пустых бутылок, пробок, наклеек и коробок.