В Новочеркасске пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртного

В Ростовской области ликвидировали цех по производству сомнительных спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Полицейские установили, что в Новочеркасске 36-летний мужчина арендовал склад. И там организовал нелегальное производство спиртных напитков. Для этого он использовал емкость объемом 1000 литров, насосы и системы шлангов. А затем разливал продукцию в стеклянные бутылки с товарными знаками известных производителей. Всего оперативники обнаружили 860 таких стеклянных тар с напитками. И еще 58 тысяч пустых бутылок, пробок, наклеек и коробок.
В итоге из незаконного оборота было изъято 430 литров спиртных напитков, которые не соответствовали требованиям ГОСТа. А еще — 3254 литра этилового спирта крепостью 96,2% на общую стоимость в 450 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.