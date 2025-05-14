Спортсмены Самарской области взяли медали на турнире по мини-гольфу в Тольятти

В Автограде завершилось первенство страны (0+). Участвовали ребята 2006−2015 годов рождения, уточнили в Минспорте губернии.
Турнир прошел во Дворце спорта «Волгарь». Участвовала в том числе сборная 63-го региона из 18 человек. В группе юниоров заняли все призовые места. Победил Кирилл Фомин, за ним — Константин Лисенко, далее — Юрий Родионов.
Среди девушек золото и серебро достались Виктории Хазеевой и Тамаре Романишиной соответственно. У ребят до 15 лет взяли первое и второе места Родионов и Полина Лавриненко.
«Также Романишиной удалось установить рекорд — в одном из раундов отправила 18 мячей в лунки за 18 ударов», — сообщили в министерстве.
Ранее представители Самарской области взяли медали на турнире по парусному спорту (6+).
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