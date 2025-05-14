Спортсмены Самарской области взяли медали на турнире по мини-гольфу в Тольятти

Турнир прошел во Дворце спорта «Волгарь». Участвовала в том числе сборная 63-го региона из 18 человек. В группе юниоров заняли все призовые места. Победил Кирилл Фомин, за ним — Константин Лисенко, далее — Юрий Родионов.