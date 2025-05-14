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На 50 лет промзона Кентау объявлена зоной экологического бедствия

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Минэкологии Казахстана объявило о том, что до 2075 года промышленная зона города Кентау будет зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Источник: Пресс-служба Минэнерго Казахстана

50 лет на территории площадью 900 гектаров будет действовать особый режим въезда и выезда. Также в этой зоне запретили строительство новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией ЧС.

Население отселят из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им помещений, отметили в Минэкологии. Еще запретят функционирование объектов оздоровительного и курортного назначения.

Также наложен запрет или ограничение на любую другую деятельность, представляющую повышенную экологическую опасность.