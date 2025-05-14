Слюсарь стал наставником участника президентской программы «Время героев»

В Ростовской области стажировку в рамках президентской программы «Время героев» пройдет участник СВО и кавалер ордена Мужества Святослав Харитонов. Наставником стал врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщили в пресс-службе донского главы.
— Участники СВО хотят быть полезными обществу не только в военном деле. Президентская программа «Время героев» и ее аналог — региональный проект «Герои Дона» — такую возможность предоставляют, — отметил врио главы региона.
Святослав Харитонов вместе с Юрием Слюсарем принял участие в рабочей поездке на стройплощадку Багаевского гидроузла. Стажер подтвердил, что новая кадровая программа — хорошая возможность направить опыт на благо Родины.
— Покажем своим примером, что мирная жизнь многое значит для нас. Уверен, от нас зависит, как мы будем дальше поднимать государство. Каждый должен на своем рабочем месте приносить пользу государству. Начинаем мы. Когда мои товарищи будут возвращаться, сделаем максимум, чтобы их адаптировать к мирному времени, — сказал Святослав Харитонов.
В течение трех недель в рамках программы своего обучения Святослав Харитонов ознакомится с работой органов исполнительной власти, Заксобрания, администраций, фонда «Защитники Отечества» и других организаций. Это уже вторая стажировка, первая проходила в правительстве Ставропольского края.
35-летний уроженец Каменска-Шахтинского, майор Святослав Харитонов — участник первого уровня президентской программы «Время героев». Службу он начинал с должности командира взвода специального назначения роты усиления и поддержки специального назначения. С 2023 года — заместитель начальника штаба по разведке — начальник разведки мотострелкового полка. С 2024 года — слушатель Военной академии Генерального штаба ВС России. Отмечен боевыми наградами, кавалер ордена Мужества.
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