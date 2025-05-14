Слюсарь стал наставником участника президентской программы «Время героев»

— Покажем своим примером, что мирная жизнь многое значит для нас. Уверен, от нас зависит, как мы будем дальше поднимать государство. Каждый должен на своем рабочем месте приносить пользу государству. Начинаем мы. Когда мои товарищи будут возвращаться, сделаем максимум, чтобы их адаптировать к мирному времени, — сказал Святослав Харитонов.