«Промежуточные гребни»: какой будет погода в Москве на выходных

— К понедельнику, 19 мая, столбики термометров снова опустятся до 10−15 градусов, а также будут идти дожди. Из-за того что циклон уходит на восток или северо-восток, мы снова оказываемся в его холодной части, к нам поступает холодный воздух из Арктики, как следствие, температуры понижаются. Именно череда таких циклонов провоцирует аномалии температур. Поэтому об устойчивом потеплении говорить пока очень рано, столбики термометров будут периодически колебаться, — отметил синоптик.