«Промежуточные гребни»: какой будет погода в Москве на выходных

После затяжного холода в конце этой недели в столичный регион вернется ощутимое тепло, однако оно не задержится надолго. О том, как будет меняться погода в течение недели, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.
В ближайшее время в столичном регионе ожидается характерное потепление, которое будет сопровождаться осадками, рассказал специалист:
— В четверг, 15 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 15−20 градусов. Такие показатели продержатся до выходных: 17−18 мая станут самыми теплыми днями за последний период. При этом ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5−10 метров в секунду, но при грозе его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
А вот заморозков до конца недели в Москве не предвидится.
— Предстоящей ночью минимальная температура воздуха не опустится ниже плюс шести градусов, а в выходные ниже плюс 7−12 градусов. Такая переменчивость температур связана с быстрой сменой циклонов. Между ними проскальзывают промежуточные гребни: пока мы находимся в передней части циклона и его теплом секторе, отмечается рост температур, — пояснил Ильин.
Синоптик Тишковец предупредил об очередном похолодании в Москве в конце мая.
В начале следующей недели в столичном регионе вновь похолодает, предупредил специалист.
— К понедельнику, 19 мая, столбики термометров снова опустятся до 10−15 градусов, а также будут идти дожди. Из-за того что циклон уходит на восток или северо-восток, мы снова оказываемся в его холодной части, к нам поступает холодный воздух из Арктики, как следствие, температуры понижаются. Именно череда таких циклонов провоцирует аномалии температур. Поэтому об устойчивом потеплении говорить пока очень рано, столбики термометров будут периодически колебаться, — отметил синоптик.
При этом атмосферное давление будет таким же нестабильным, как и температура воздуха.
— До субботы оно будет расти. Если в среду оно колеблется около 740 миллиметров ртутного столба, то к субботе достигнет 746 миллиметров ртутного столба. А затем вслед за температурой воздуха начнет понижаться, — спрогнозировал специалист.
Тем не менее в последнюю неделю месяца ожидается очередная волна потепления до плюс 20 градусов, пообещал Ильин.
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