В Астане — грозы, Алматы и Шымкент «плавятся» от жары: о погоде на 15−17 мая

Май в разгаре и продолжает удивлять. Так, по прогнозу синоптиков РГП «Казгидромет» на 15, 16 и 17 мая 2025 года, жару в Астане сменят дожди и прохлада. Жителям Алматы и Шымкента предстоит пережить знойные дни, сообщает Zakon.kz.