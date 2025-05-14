В Астане — грозы, Алматы и Шымкент «плавятся» от жары: о погоде на 15−17 мая

Прогноз погоды по Астане
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем сильная жара +34+36°.
- 16 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.
- 17 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.
Прогноз погоды по Алматы
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°, днем сильная жара +34+36°.
- 17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +34+36°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 15 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +36+38°.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +39+41°.
- 17 мая: переменная облачность, без осадков. Утром и днем порывы ветра 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +39+41°.