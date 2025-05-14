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В Астане — грозы, Алматы и Шымкент «плавятся» от жары: о погоде на 15−17 мая

Май в разгаре и продолжает удивлять. Так, по прогнозу синоптиков РГП «Казгидромет» на 15, 16 и 17 мая 2025 года, жару в Астане сменят дожди и прохлада. Жителям Алматы и Шымкента предстоит пережить знойные дни, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 78% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: pixabay

Прогноз погоды по Астане

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем сильная жара +34+36°.
  • 16 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.
  • 17 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°, днем сильная жара +34+36°.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +34+36°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 мая: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +36+38°.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +39+41°.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Утром и днем порывы ветра 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем сильная жара +39+41°.