В Совфеде предложили повысить пособия ветеранам боевых действий

«Это люди, с честью выполняющие свой долг по защите Родины, рискуя здоровьем и жизнью. Мы обязаны обеспечить всем им достойную жизнь и уровень необходимых социальных гарантий, в особенности, если речь идет о гражданах, получивших травмы и ранения в рамках СВО!», — констатировала политик.