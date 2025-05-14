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В Совфеде предложили повысить пособия ветеранам боевых действий

Косихина предложила повысить выплаты ветеранам СВО до прожиточного минимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой повысить до уровня прожиточного минимума ежемесячные пособия ветеранам боевых действий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ежемесячная выплата ветеранам боевых действий мала и несоразмерна вкладу военных в обеспечение страны, по ее словам, пособие необходимо увеличить с учетом дифференцированного подхода.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность повышения ежемесячного пособия ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума по России с ежегодной индексацией в соответствии с федеральным законодательством», — сказала Косихина РИА Новости.

Сенатор также отметила, что этот вопрос «требует обсуждения», по ее словам, решение данного вопроса «станет реальной поддержкой» ветеранам боевых действий.

«Это люди, с честью выполняющие свой долг по защите Родины, рискуя здоровьем и жизнью. Мы обязаны обеспечить всем им достойную жизнь и уровень необходимых социальных гарантий, в особенности, если речь идет о гражданах, получивших травмы и ранения в рамках СВО!», — констатировала политик.