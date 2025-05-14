На Гладкова для новой дороги снесут 96 капитальный гаражей

Массив расположен на месте будущей дороги. Почти все гаражи уже выкуплены у собственников, в суде решается вопрос по оставшимся четырем.
Сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется сносом объектов. Начальная стоимость контракта — 13,5 млн рублей.
В департаменте напомнили, что новый участок дороги пройдет от ул. Судостроительной, 175, до ул. Анатолия Гладкова. Его протяженность — 358 метров. Проектом предусмотрено строительство 2-х полос движения, ливневой канализации, тротуаров и остановочных пунктов, устройство газонов, установка опор освещения и светофоров.