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На Гладкова для новой дороги снесут 96 капитальный гаражей

В Красноярске на улице Гладкова планируют снести 96 гаражей, сообщили в департаменте градостроительства.

Источник: ГрадВестник — Telegram

Массив расположен на месте будущей дороги. Почти все гаражи уже выкуплены у собственников, в суде решается вопрос по оставшимся четырем.

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется сносом объектов. Начальная стоимость контракта — 13,5 млн рублей.

В департаменте напомнили, что новый участок дороги пройдет от ул. Судостроительной, 175, до ул. Анатолия Гладкова. Его протяженность — 358 метров. Проектом предусмотрено строительство 2-х полос движения, ливневой канализации, тротуаров и остановочных пунктов, устройство газонов, установка опор освещения и светофоров.