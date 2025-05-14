«Укусы болезненны и токсичны». Белорусов предупредили о массовом вылете мошек в мае 2025 года

В ведомстве обратили внимание, что с приближением теплой погоды становятся активными мошки, которые могут доставить немало хлопот. Подчеркивается, что их укусы болезненны и токсичны. Вместе с тем пик активности, как ожидается, продлится до 20-х чисел мая.