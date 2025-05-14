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«Укусы болезненны и токсичны». Белорусов предупредили о массовом вылете мошек в мае 2025 года

Власти предупредили белорусов про массовый вылет мошек в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти предупредили белорусов про массовый вылет мошек в мае 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Брестского городского исполнительного комитета.

«В Бресте прогнозируют массовый вылет кровососущих мошек», — отметили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что с приближением теплой погоды становятся активными мошки, которые могут доставить немало хлопот. Подчеркивается, что их укусы болезненны и токсичны. Вместе с тем пик активности, как ожидается, продлится до 20-х чисел мая.

Кстати, Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +19 градусов в мае 2025.

Тем временем белорусам сказали про появление американской белой бабочки: «Особенно большой вред наносит после появления второго поколения».

Ранее мы писали, что спрос на квартиры в Минске весной 2025 заметно снизился.