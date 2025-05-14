Создан высокопрочный биоразлагаемый аналог нейлона

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Южнокорейские химики создали новый тип полимеров на базе полиэфирамидов, который не уступает нейлону по прочности и другим характеристикам, и при этом почти полностью разлагается при попадании в морскую воду менее чем за год. Его использование позволит замедлить накопление пластикового мусора в Мировом океане, сообщила пресс-служба Национального исследовательского совета науки и технологий (NRCST).
«Ключевой плюс созданного нами материала заключается в том, что он одновременно хорошо разлагается, и при этом он не уступает нейлону по механическим свойствам, что в прошлом не было доступно для биоразлагаемого пластика. Его можно применять при производстве текстиля, рыболовных сетей и упаковки для продуктов», — пояснил старший научный сотрудник НИИ химических технологий Южной Кореи (Ульсан) Пак Сонбэ, чьи слова приводит пресс-служба NRCST.
Как напомнили Пак Сонбэ и другие ученые, нейлон относится к числу полимеров из класса полиамидов, первая вариация которых была создана в США в 1935 году. В последующие десятилетия было создано несколько разновидностей нейлона, самой прочной из которых является нейлон-6. Молекулы этого полимера крайне плохо разлагаются в природе, из-за чего накопление нейлонового мусора в гидросфере давно стало одной из главных экологических угроз.
Южнокорейские химики выяснили, что подобного недостатка лишен созданный ими полиэфирамид на базе трех широко используемых в химической промышленности компонентов — спирта бутандиола, капролактама и одной из простейших двухосновных карбоновых кислот, таких как янтарная кислота. Их смесь можно превратить в сверхпрочный полимер в рамках простого двухэтапного процесса, не требующего применения токсичных растворителей.
Полученный учеными материал превосходит нейлон и все формы биоразлагаемого пластика по прочности на растяжение (120 мегапаскаль), благодаря чему одна нить из данного вещества способна выдерживать 10 кг нагрузки. При этом полимер переносит нагрев до 150 градусов Цельсия, и на 92% разлагается при годичном пребывании в морской воде, в чем он на порядки превосходит все остальные биоразлагаемые полимеры, такие как PBAT и PBS.
По словам исследователей, дополнительным плюсом их разработки является то, что она в целом совместима с технологиями производства других форм полиэфирных пластиков, что позволяет переключить их на производство высокопрочного и биоразлагаемого полиэфирамида с минимальными вложениями. В перспективе это позволит очень быстро масштабировать производство безопасной для природы альтернативы для нейлона, подытожили ученые.