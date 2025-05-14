Создан высокопрочный биоразлагаемый аналог нейлона

Как напомнили Пак Сонбэ и другие ученые, нейлон относится к числу полимеров из класса полиамидов, первая вариация которых была создана в США в 1935 году. В последующие десятилетия было создано несколько разновидностей нейлона, самой прочной из которых является нейлон-6. Молекулы этого полимера крайне плохо разлагаются в природе, из-за чего накопление нейлонового мусора в гидросфере давно стало одной из главных экологических угроз.