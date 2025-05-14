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Вход в Эрмитаж станет бесплатным в честь Международного дня музеев 18 мая

Музей будет открыт в указанный день с 11:00 до 18:00.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Эрмитаж приглашает всех желающих посетить его главные экспозиции совершенно бесплатно в воскресенье, 18 мая, отмечая Международный день музеев.

Эта акция является продолжением многолетней традиции музея радовать гостей праздничными сюрпризами. Бесплатные дни посещений приурочиваются ко знаменательным датам и важным событиям, предоставляя возможность каждому ознакомиться с коллекциями всемирно известного музея.

Получить бесплатный билет можно заранее на официальном сайте Эрмитажа, где они размещаются партиями, или приобрести непосредственно в кассе музея в порядке живой очереди. Музей будет открыт в указанный день с 11:00 до 18:00.

Посетителям предоставляется уникальная возможность познакомиться не только с постоянными экспозициями, но и увидеть актуальные временные выставки.