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В Самаре снова хотят застроить высотками территорию в 5 га. у парка Гагарина

В Самаре застройщики вновь обратили свой взгляд на территорию около парка Гагарина.

В Самаре застройщики вновь обратили свой взгляд на территорию около парка Гагарина. Там могут освоить 5 гектаров земли.

Участок расположен на пересечении XXII Партсъезда и Московского шоссе. Там могут построить новые многоэтажки.

Сейчас проходят публичные слушания, где решается этот вопрос. Они закончатся 3 июня 2025 года.

20 мая все данные о будущем проекте разместят в департаменте градостроительства города на Галактионовской, 132.

Ранее мы писали, что может быть застроена территория около Губернского рынка. Там планируется разместить обманутых дольщиков.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».