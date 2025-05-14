В Самаре снова хотят застроить высотками территорию в 5 га. у парка Гагарина

В Самаре застройщики вновь обратили свой взгляд на территорию около парка Гагарина. Там могут освоить 5 гектаров земли.
Участок расположен на пересечении XXII Партсъезда и Московского шоссе. Там могут построить новые многоэтажки.
Сейчас проходят публичные слушания, где решается этот вопрос. Они закончатся 3 июня 2025 года.
20 мая все данные о будущем проекте разместят в департаменте градостроительства города на Галактионовской, 132.
Ранее мы писали, что может быть застроена территория около Губернского рынка. Там планируется разместить обманутых дольщиков.
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