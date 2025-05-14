Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента

«Коллапс в аэропортах, связанный с задержкой и отменой вылетов с 6 по 12 мая, стал большим стрессом для всего рынка. В нашем случае больше всего пострадали вылеты в Египет. Правда, партнеры нас поддержали, не выставив нам счета за дополнительную ночь для туристов. Были переносы вылетов, в том числе, по Эмиратам и Турции, но в целом отмен было не более 2−3% от общего числа забронированных туров», — заключил Мурадян.