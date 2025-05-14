Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42 процента

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бронирование отелей в России на майские праздники выросло на 42% за год, а в пятерку по популярности вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Крым и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Спрос на объекты размещения в… РФ в период майских праздников на 42% превысил показатели аналогичного периода 2024 года. На зарубежных направлениях продажи организованных туров выросли по разным оценкам от 20% до 75%. Коллапс в российских аэропортах не повлиял на итоги майских каникул, так как туры продавались заранее, но привел к снижению бронирований туров на второй неделе мая на 20−30%», — рассказали в союзе.
По оценке гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, за майские праздники рост продаж в целом по всем внутренним направлениям составил 5% к прошлому году, исключая Анапу. В первую пятерку вошли Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Крым, Подмосковье. «Год назад Крым даже в топ-5 не входил, рост по нему значительный — 35%. Краснодарский край без Анапы вырос на 3%, Питер и Подмосковье прибавили по 10%. Больше выездов было в первые майские выходные», — процитировали в РСТ Ромашкина.
Оценки роста спроса на выездных направлениях у туроператоров разнятся, подчеркнули в РСТ. Так, у Fun&Sun продажи туров на майские праздники выросли на 74% в сравнении с прошлым годом, а у Space Travel рост около 20%. А лидерами среди зарубежных направлений на майские праздники стали ОАЭ, острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Египет, привели также в сообщении слова главы Space Travel Артура Мурадяна.
«Коллапс в аэропортах, связанный с задержкой и отменой вылетов с 6 по 12 мая, стал большим стрессом для всего рынка. В нашем случае больше всего пострадали вылеты в Египет. Правда, партнеры нас поддержали, не выставив нам счета за дополнительную ночь для туристов. Были переносы вылетов, в том числе, по Эмиратам и Турции, но в целом отмен было не более 2−3% от общего числа забронированных туров», — заключил Мурадян.