Сушинский поддержал решение о продлении «Авангардом» контракта с Ги Буше

Омский хоккейный клуб «Авангард» официально продлил сотрудничество с главным тренером Ги Буше до конца сезона 2026/2027. Решение клуба получило одобрение легендарного ветерана омского хоккея Максима Сушинского.
«Это единственно верное решение. От добра добра не ищут!» — заявил Сушинский в интервью LiveResult.ru. По его мнению, приход канадского специалиста положительно повлиял на развитие команды и города в целом.
Экс-президент клуба также отметил, что «Авангард» имел реальные шансы на успех в прошедшем сезоне, однако встречу с «Локомотивом» в четвертьфинале плей-офф назвал досадной случайностью. Напомним, серия между командами завершилась лишь в седьмом матче в пользу ярославцев.
Максим Сушинский, выступавший за «Авангард» в два этапа (1996−2000, 2001−2005), является обладателем золотых медалей чемпионата России сезона 2003/2004. На посту президента клуба он проработал с 2018 по 2020 год.
Ранее, в марте этого года, Сушинский давал осторожный прогноз на плей-офф, в котором также отмечал высокие шансы «Локомотива» на победу в Кубке Гагарина.