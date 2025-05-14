Сушинский поддержал решение о продлении «Авангардом» контракта с Ги Буше

Экс-президент клуба также отметил, что «Авангард» имел реальные шансы на успех в прошедшем сезоне, однако встречу с «Локомотивом» в четвертьфинале плей-офф назвал досадной случайностью. Напомним, серия между командами завершилась лишь в седьмом матче в пользу ярославцев.