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Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием граждан

15 мая на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов приглашает краевой филиал фонда «Защитники Отечества».

15 мая на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов приглашает краевой филиал фонда «Защитники Отечества».

Консультации в четверг проведут специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, краевого ГУФССП России, военной и краевой прокуратуры.

С 15.00 до 18.00 на очном приеме в здании Дома офицеров Пермского гарнизона семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Напомним, такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.

Завтра в дополнение к расширенному приему также будут проводиться ярмарки по трудоустройству и обучению. Ветераны СВО и члены их семей смогут узнать о доступных вакансиях и программах обучения.