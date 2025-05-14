Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием граждан

С 15.00 до 18.00 на очном приеме в здании Дома офицеров Пермского гарнизона семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Напомним, такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.