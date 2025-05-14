Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием граждан

15 мая на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, а также членов семей погибших бойцов приглашает краевой филиал фонда «Защитники Отечества».
Консультации в четверг проведут специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, краевого ГУФССП России, военной и краевой прокуратуры.
С 15.00 до 18.00 на очном приеме в здании Дома офицеров Пермского гарнизона семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить социальную, консультационную и юридическую помощь. Напомним, такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.
Завтра в дополнение к расширенному приему также будут проводиться ярмарки по трудоустройству и обучению. Ветераны СВО и члены их семей смогут узнать о доступных вакансиях и программах обучения.