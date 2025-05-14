Врачи РКБ удалили мужчине огромную воспаленную почку с камнями

62-летнему мужчине из Средней Азии поставили диагноз «пиелонефрит» еще 20 лет назад на родине. Тогда же была проведена операция. Несмотря на вмешательство, спустя годы симптомы заболевания возобновились — снова появились болевые ощущения и трудности с мочеиспусканием.