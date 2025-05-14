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Врачи РКБ удалили мужчине огромную воспаленную почку с камнями

Урологи Республиканской клинической больницы удалили пациенту огромную почку с камнями. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

62-летнему мужчине из Средней Азии поставили диагноз «пиелонефрит» еще 20 лет назад на родине. Тогда же была проведена операция. Несмотря на вмешательство, спустя годы симптомы заболевания возобновились — снова появились болевые ощущения и трудности с мочеиспусканием.

В РКБ мужчина обратился, когда почка уже увеличилась в несколько раз из-за камней. Пациента госпитализировали в отделение урологии № 1 на операцию.

Сначала хирурги перевязали почечные сосуды для удаления почки. Главная трудность состояла в том, что старые рубцы затрудняли выделение органа. Операция проводилась через небольшие проколы, однако для того, чтобы достать саму почку вместе с жировой тканью, пришлось сделать полостной разрез.

Операция прошла успешно, мужчину уже выписали домой.