Колыбель и хранитель жизни: сколько на Земле океанов?

Наше представление об океанах.
С древних времен люди пытались изучить воды, окружающие сушу. У древних греков было понятие «океанос» (???), обозначавшее бесконечную реку, опоясывающую мир, и одноименный бог этой водной стихии. В Средние века знания о поверхности нашей планеты расширились благодаря мореплавателям, но представления об океанах оставались размытыми.
Лишь в эпоху Великих географических открытий были предприняты попытки разделить гигантские водные пространства на океаны. На картах немецкого картографа Мартина Вальдземюллера, созданных уже после путешествия к берегам Нового Света Америго Веспуччи, впервые был обозначен Тихий океан. Единство Мирового океана доказала кругосветная экспедиция Фернана Магеллана, отплывшая из Испании в 1519 году и вернувшаяся в 1522-м — уже без своего руководителя, убитого во время стычки с туземцами на Филиппинских островах годом ранее. Позже, в XIX веке, благодаря научным экспедициям стало возможным начать изучение глубин, течений и рельефа морского дна, что помогло точнее определить границы водных массивов.
Сегодня общепринято выделять четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Пятый, Южный, хоть и был признан Международной гидрографической организацией (МГО) в 2000 году, до сих пор принят далеко не всеми странами в части определения его границ. Именно это создает сложности при нанесении его на карты мира.
Однако главная идея остается неизменной: океаны — это огромные водные массивы, объединенные общей экосистемой. Их разделение — лишь удобная научная и географическая конструкция, которая помогает лучше понимать планету.
Особенности океанов.
Каждый океан обладает своими особенностями, свойствами, размером и играет отдельную роль в жизни планеты.
Тихий океан.
Расположен между Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой — на востоке и Антарктидой — на юге. Он крупнейший и самый глубокий на планете. Его площадь, включая моря, проливы и заливы, — 178,68 млн кв. км. В Тихом океане расположена глубочайшая точка земного шара — Марианская впадина, ее глубина — без малого 11 км.
Благодаря своим масштабам, расположению в разных климатических зонах, притоку пресных вод Тихий океан является местом обитания бесчисленных видов морских животных, многие из которых встречаются только здесь. Один лишь Большой Барьерный риф у берегов Австралии — природное чудо света, включенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — является домом для тысяч видов рыб и беспозвоночных.
Атлантический океан.
Атлантический океан, второй по размеру, охватывает около 91,6 млн кв. км, простирается от Гренландии и Исландии на севере, омывает Европу и Африку на востоке, Северную и Южную Америку — на западе и достигает Антарктиды на юге. Исторически он был ключевым маршрутом для европейских мореплавателей, исследовавших новые земли. Этот океан во многом известен благодаря Гольфстриму — мощному теплому течению, оказывающему влияние на климат Европы и Северной Америки за счет столкновения с менее известным холодным Лабрадорским течением, которое отклоняет теплые воды Гольфстрима в сторону Европы. Атлантический океан имеет множество внутренних морей: Средиземное, Балтийское, Карибское, Черное и другие.
Индийский океан.
Площадь Индийского океана составляет около 76 млн кв. км, что делает его третьим по величине. Он омывает Азию на севере, Африку — на западе, на востоке — Австралию и приближается к Антарктиде на юге. Этот океан известен своими теплыми водами и влиянием на муссонные сезоны, которые формируют погодные условия во всем регионе.
Индийский океан богат минеральными и биологическими ресурсами. Рыболовство, добыча нефти и газа весьма важны для экономик стран, расположенных по берегам водного массива. Однако чрезмерная эксплуатация ресурсов и загрязнение угрожают местным экосистемам.
Северный Ледовитый океан.
Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный из всех. Его площадь составляет почти 15 млн кв. км, большая часть которых покрыта льдами независимо от времени года. Расположен он в Арктическом регионе между Евразией и Северной Америкой.
Несмотря на суровые климатические условия, океан является домом для уникальных видов животных — моржей, белых медведей, нарвалов, — что делает его особенно уязвимым перед изменением климата. Таяние льдов отражается на всех обитателях вод Арктики — от микроскопических водорослей до крупных хищников — за счет нарушений в пищевой цепи.
Южный океан.
Площадь Южного, или Антарктического, океана составляет порядка 20 млн кв. км, что делает его четвертым по размеру океаном на планете. Его воды окружают Антарктиду, простираются до 60-й параллели южной широты и располагаются в южной зоне холодного Антарктического циркумполярного течения — мощного водного потока, который соединяет также воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Здесь обитают многочисленные виды животных, такие как киты, тюлени и пингвины, многие из которых зависят от богатых крилем вод региона. Значительная часть Южного океана защищена международным Договором об Антарктике, что помогает сохранять его экосистему.
Гидроним появился еще в XVI веке, но был официально закреплен Международной гидрографической организацией лишь в 2000 году и до сих пор не признается некоторыми организациями.
Мировой океан: единство и разнообразие.
Все океаны и моря на Земле являются частью единого целого — Мирового океана. Эта глобальная водная система связана морскими и воздушными течениями, приливами, обеспечивая планете стабильный климат и поддерживая жизнь.
Хотя ученые делят Мировой океан на пять частей, четких природных границ между ними не существует. Переход от одного океана к другому происходит плавно, через частичное смешение водных масс. Так, воды Атлантического океана постепенно переходят в Тихий в районе между мысом Горн в Южной Америке и северной оконечностью Антарктического полуострова. При этом химический состав воды океанов остается различным.
Моря тоже являются частью Мирового океана, хотя и имеют свои особенности. Они меньше по площади и глубине, их воды больше подвержены влиянию климата и притоку пресной воды из впадающих в них рек. К примеру, Средиземное море отличается высоким содержанием соли из-за интенсивного испарения, а Балтийское имеет низкую соленость из-за значительного объема речной воды.
Мировой океан играет ключевую роль в поддержании жизни на планете. Он регулирует температуру, обеспечивает влагу для осадков и служит источником кислорода, в том числе благодаря фитопланктону — мельчайшим морским растениям. Несмотря на разделение на океаны и моря, все они остаются частью одной системы, важной для существования всего живого.
Загрязнение Мирового океана.
Мировой океан сталкивается с серьезными экологическими проблемами.
Наиболее известным примером является «великое мусорное пятно», площадь которого колеблется, по разным данным, от 700 тыс. до 1,5 млн кв. км. Это «остров» из пластиковых отходов, попавших в Тихий океан и сбившихся вместе из-за океанских течений. Аналогичные скопления мусора есть и в других океанах.
Сточные воды промышленных предприятий и сельскохозяйственные удобрения содержат токсичные вещества, которые тоже попадают в Мировой океан. Нитраты и фосфаты вызывают «цветение воды» — бурный рост водорослей, приводящий к уменьшению содержания кислорода. Это явление, известное как эвтрофикация, создает «мертвые зоны», где жизнь становится невозможной.
Еще одна угроза для океанов — разливы нефти и нефтепродуктов. Нефтяные соединения разлагаются очень медленно, вызывают гибель морских животных, разрушают экосистемы и загрязняют побережья.
Чрезмерно интенсивное рыболовство сокращает численность многих видов морских обитателей, нарушая естественный баланс экосистем. Некоторые виды рыб, такие как тунец и треска, находятся под угрозой исчезновения из-за их неконтролируемого вылова.
Интересные факты об океанах.
Океаническое дно усеяно вулканами и горными хребтами, многие из которых гораздо выше, чем самые высокие горы на суше. Скажем, подводная гора Мауна-Кеа на острове Гавайи в Тихом океане возвышается на 10 тыс. м от уровня дна до вершины, расположенной на 4 тыс. м выше уровня моря. Абсолютная высота этого спящего вулкана превышает высоту Эвереста.
Существа, живущие в самых глубоких частях океана, бывают светоизлучающими. Так они заманивают пищу, защищаются, маскируются, отпугивают врагов или общаются с сородичами.
В некоторых частях океана на глубине 4−5 км есть кислотные зоны, где сочетание высокого давления и низкой температуры растворяет карбонат кальция — материал, из которого состоят раковины моллюсков. Такие участки представляют собой опасность для экосистем.
Мировой океан — сложная и хрупкая система, от состояния которой зависит будущее всей планеты. Несмотря на его кажущуюся необъятность, океан уязвим перед человеческой деятельностью. Для сохранения океанов необходимо ответственное и разумное использование ресурсов, которое позволит нам сохранить их ради будущих поколений.