Колыбель и хранитель жизни: сколько на Земле океанов?

Лишь в эпоху Великих географических открытий были предприняты попытки разделить гигантские водные пространства на океаны. На картах немецкого картографа Мартина Вальдземюллера, созданных уже после путешествия к берегам Нового Света Америго Веспуччи, впервые был обозначен Тихий океан. Единство Мирового океана доказала кругосветная экспедиция Фернана Магеллана, отплывшая из Испании в 1519 году и вернувшаяся в 1522-м — уже без своего руководителя, убитого во время стычки с туземцами на Филиппинских островах годом ранее. Позже, в XIX веке, благодаря научным экспедициям стало возможным начать изучение глубин, течений и рельефа морского дна, что помогло точнее определить границы водных массивов.