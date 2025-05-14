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Аксай временно остался без воды из-за плановых работ

Жители Аксая остались без воды на время планового ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Водоснабжение Аксая оказалось временно ограничено из-за плановых работ сегодня, 14 мая. Об этом в Telegram сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

По словам министра, на пересечении улиц Суворова и Западной в Аксае должны заменить задвижку, а также выполнить другие сопутствующие технические работы.

— Ремонт ведут представители АО ПМК «РСВС». Подачу ресурса восстановят в полном объеме после завершения всех поставленных задач, — уточнила Антонина Пшеничная.

По данным властей, на время отсутствия водоснабжения в городе организовали подвоз воды по заявкам.

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