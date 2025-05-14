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В Узбекистане усилят сейсмическую безопасность

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по усилению мер сейсмической безопасности, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

С 2017 года в республике построили 11 410 многоквартирных домов. Для соответствия международным стандартам в сфере сейсмобезопасности глава государства поставил задачу усилить внимание к качеству новостроек.

С участием специалистов государственных проектных институтов провели исследования на местах. На основе результатов этих исследований и анализа сейсмической ситуации в регионах разработали предложения по дальнейшему совершенствованию системы сейсмобезопасности, которые включили в презентацию.

В частности,

  • предусмотрено внедрение новой практики обследования зданий с привлечением зарубежных специалистов;
  • будет расширен обмен опытом строительства жилых домов, устойчивых к землетрясениям и другим природным катаклизмам;
  • также планируют проведение инструментально-технических обследований зданий для выявления и устранения недостатков.

По итогам этих мероприятий и с учетом международного опыта внесут изменения в нормативные документы по оценке сейсмического риска, воздействия и угроз.

Президент подчеркнул, что качество и безопасность в строительстве должны быть приоритетными, и дал поручения по научному развитию этого направления и внедрению современных подходов в отрасли.

говорится в сообщении