В Узбекистане усилят сейсмическую безопасность

С 2017 года в республике построили 11 410 многоквартирных домов. Для соответствия международным стандартам в сфере сейсмобезопасности глава государства поставил задачу усилить внимание к качеству новостроек.
С участием специалистов государственных проектных институтов провели исследования на местах. На основе результатов этих исследований и анализа сейсмической ситуации в регионах разработали предложения по дальнейшему совершенствованию системы сейсмобезопасности, которые включили в презентацию.
В частности,
- предусмотрено внедрение новой практики обследования зданий с привлечением зарубежных специалистов;
- будет расширен обмен опытом строительства жилых домов, устойчивых к землетрясениям и другим природным катаклизмам;
- также планируют проведение инструментально-технических обследований зданий для выявления и устранения недостатков.
По итогам этих мероприятий и с учетом международного опыта внесут изменения в нормативные документы по оценке сейсмического риска, воздействия и угроз.
Президент подчеркнул, что качество и безопасность в строительстве должны быть приоритетными, и дал поручения по научному развитию этого направления и внедрению современных подходов в отрасли.