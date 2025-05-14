Трутнев пообещал вывести разработку самолета «Байкал» из тупика

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал вывести работу над созданием малого самолета «Байкал» из тупика.
«Во-первых, надо разбираться, кто этой работой занимался и призвать к ответственности. Во-вторых, мне все равно совершенно не нравится идея отказаться от разработки нового самолета и летать на тех самолетах, которые летали 60−80 лет назад», — отметил он.
По словам вице-премьера, ситуация с производством «Байкала» зашла в тупик и выходить из нее придется ремоторизацией самолетов Ан-2. Малая авиация в России практически рухнула, признал он.
Трутнев добавил, что планирует собрать конструкторов и узнать их предложения по доработке самолета.
«В принципе, я встречался с рядом специалистом и задавал им простой вопрос: “В целом можно?” Они говорят, можно. Но если можно, то давайте думать, что нам надо сделать, чтобы это “можно” осуществилось», — сказал Трутнев.
Вице-премьер уточнил, что стоимость производства самолета «Байкал» дорожала в том числе за счет авионики. Он отметил, что это сложная тема, так как авионика определяет параметры использования самолета.
При этом на производстве возникли и другие проблемы.
«Я не могу понять, как люди могли не просчитать подъемную силу крыла. Подъемная сила крыла на определенной скорости и дает расстояние, она и дает длину полосы, необходимой для взлета воздушного суда. У нас начиналось все с 600 метров, потом нам сказали 1200 метров. Как 1200? У нас аэропортов таких почти нет. Какие 1200? Вот это завело историю, по сути дела, в тупик. А еще раз говорю, в тупике мы находиться не будем, будем заниматься проблемой», — заверил вице-премьер.
В Минпромторге на фоне выступления Трутнева заявили, что «Байкал», его двигатель и винты доработают с учетом замечаний от летчиков-испытателей.
В марте министерство объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы по доработке самолета. Заявка была одна — от УЗГА. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей.