Трутнев пообещал вывести разработку самолета «Байкал» из тупика

«Я не могу понять, как люди могли не просчитать подъемную силу крыла. Подъемная сила крыла на определенной скорости и дает расстояние, она и дает длину полосы, необходимой для взлета воздушного суда. У нас начиналось все с 600 метров, потом нам сказали 1200 метров. Как 1200? У нас аэропортов таких почти нет. Какие 1200? Вот это завело историю, по сути дела, в тупик. А еще раз говорю, в тупике мы находиться не будем, будем заниматься проблемой», — заверил вице-премьер.