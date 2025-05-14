В Красноярском крае вырастут штрафы за нарушение тишины

Инициатива поступила от полицейских и «направлена на ужесточение наказаний за нарушения тишины и покоя». Согласно изменениям, штрафы для физических лиц будут составлять от двух до восьми тысяч рублей, для юридических — от 20 до 70 тысяч. Должностным лицам, мешающим отдыхать другим, придется заплатить от 10 до 50 тысяч.