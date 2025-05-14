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В Красноярском крае вырастут штрафы за нарушение тишины

Законопроект подготовили ко второму, последнему чтению.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае могут вырасти штрафы за нарушение тишины в вечернее и ночное время. Как сообщили в региональном Заксобрании, законопроект уже подготовили ко второму чтению.

Инициатива поступила от полицейских и «направлена на ужесточение наказаний за нарушения тишины и покоя». Согласно изменениям, штрафы для физических лиц будут составлять от двух до восьми тысяч рублей, для юридических — от 20 до 70 тысяч. Должностным лицам, мешающим отдыхать другим, придется заплатить от 10 до 50 тысяч.

Законопроект представят на сессии 15 мая.

Ранее мы писали, что в Красноярске объявили торги на снос 96 гаражей по улице Гладкова.