Международный книжный фестиваль пройдет в Сочи с 16 по 18 мая

С 16 по 18 мая в городе-курорте впервые пройдет международный книжный фестиваль «Литературный Сочи», посвященный книгам и чтению. В мероприятии примут участие писатели из России, Сербии, Чехии, Абхазии, Киргизии и Беларуси.