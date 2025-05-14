Международный книжный фестиваль пройдет в Сочи с 16 по 18 мая

С 16 по 18 мая в городе-курорте впервые пройдет международный книжный фестиваль «Литературный Сочи», посвященный книгам и чтению. В мероприятии примут участие писатели из России, Сербии, Чехии, Абхазии, Киргизии и Беларуси.
Открытие фестиваля состоится 16 мая в 11:00 на площади Флага. В эти дни на улице Навагинской развернется книжная выставка-ярмарка. Программа фестиваля включает конкурсы, викторины, квесты, конференцию и поэтические турниры.
«Литературный Сочи» позволит проявить себя мастерам писательского дела, которые также говорят о любимом городе в своих произведениях", — отметила начальник управления культуры мэрии курорта Марианна Устинова.
Фестиваль проводит общественная организация «Содружество писателей в Сочи» при поддержке Российского книжного союза, главы Краснодарского края, мэрии Сочи и Московской международной книжной ярмарки.