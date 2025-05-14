В Крыму рассказали, как бойцы СВО могут получить деньги вместо участка

Об этом в беседе с «Крым 24» сообщила заместитель председателя Совета министров РК Анна Анюхина.
Министерство имущественных и земельных отношений региона принимает заявления в двух вариантах: бумажном и электронном. Для этого на сайте учреждения размещен соответствующий баннер.
Для заявления необходимо прикрепить четыре документа: удостоверение бойца боевых действий, паспорт, банковские реквизиты, заявление и согласие на обработку персональных данных.
«После проверки всех данных этот вопрос будет закрыт. Сейчас порядка 90% заявлений подаются в электронной форме. Это можно сделать быстро и из любой точки», — добавила Анюхина.
Она уточнила, что процедуру может даже сделать лицо по нотариальной доверенности, подгрузив документ в карточку.
«Важно, программа пропустит заявление, если участник СВО уже стоит в очереди. Если человек не стоит в очереди, то нужно зарегистрироваться, а затем подавать заявление», — объяснила вице-премьер региона.