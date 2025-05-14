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В Крыму рассказали, как бойцы СВО могут получить деньги вместо участка

Крымские участники специальной военной операции или их родственники могут получить 1 млн рублей вместо земельного участка, не выходя из дома.

Источник: Reuters

Об этом в беседе с «Крым 24» сообщила заместитель председателя Совета министров РК Анна Анюхина.

Министерство имущественных и земельных отношений региона принимает заявления в двух вариантах: бумажном и электронном. Для этого на сайте учреждения размещен соответствующий баннер.

Для заявления необходимо прикрепить четыре документа: удостоверение бойца боевых действий, паспорт, банковские реквизиты, заявление и согласие на обработку персональных данных.

«После проверки всех данных этот вопрос будет закрыт. Сейчас порядка 90% заявлений подаются в электронной форме. Это можно сделать быстро и из любой точки», — добавила Анюхина.

Она уточнила, что процедуру может даже сделать лицо по нотариальной доверенности, подгрузив документ в карточку.

«Важно, программа пропустит заявление, если участник СВО уже стоит в очереди. Если человек не стоит в очереди, то нужно зарегистрироваться, а затем подавать заявление», — объяснила вице-премьер региона.