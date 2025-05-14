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«Акрон» и «Крылья» заняли 5 и 9 места в чемпионате по ожидаемым голам в 28 туре

Стало известно, насколько активно и опасно действовали команды из 63-го региона в матчах прошедшего круга Премьер-лиги.

Стало известно, насколько активно и опасно действовали команды из 63-го региона в матчах прошедшего круга Премьер-лиги.

«Акрон» одолел «Ахмат» в Самаре со счетом 3:2 (12+). При этом гости стали первыми по показателю ожидаемых голов (4,33). «Красно-черные» оказались на пятой строчке с 2,05.

Самарцы крупно проиграли «Пари НН» на выезде — 2:5 (12+). Набрали 1,23 балла. Это девятая строчка в Премьер-лиге. Нижегородцы с 3,11 на второй позиции, сообщает «Яндекс Спорттех».

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