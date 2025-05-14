Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 17-летнему подростку хирурги пересадили почку матери

Донором для 17-летнего подростка стала его собственная мать.

Донором для 17-летнего подростка стала его собственная мать. Женщина рассказала, что до 14 лет её сын не имел серьёзных проблем со здоровьем, однако позже у него внезапно начались сильные головные боли и скачки артериального давления.

После обращения в медицинское учреждение семье был поставлен шокирующий диагноз — полный отказ обеих почек.

"Этот случай нельзя назвать типовым для нашего отделения. Во-первых, пациенты детского возраста к нам попадают нечасто, поэтому важно наладить проведение таких операций регулярно, чтобы иметь возможность помогать не только жителям Самарской области, но и соседних регионов.

Во-вторых, забор донорской почки был выполнен лапароскопическим методом через минимальные разрезы, что позволило значительно снизить травматичность вмешательства. Эта процедура требует особой точности: необходимо сохранить не только здоровье самого пациента, но и функциональное состояние пересаживаемого органа", — прокомментировал хирург, выполнявший операцию.

Операция длилась четыре с половиной часа и завершилась успешно. Мама уже выписалась из стационара на третий день после вмешательства.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!