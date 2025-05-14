В Госдуму внесли законопроект о праве на бесплатную юридическую помощь

Законопроект предполагает закрепление на федеральном уровне права на бесплатную юридическую помощь для лиц, которые вынуждено покинули место постоянного жительства. Перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, предлагается дополнить лицами, ходатайствующими о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, признанными вынужденными переселенцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации.