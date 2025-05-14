В субботу в Симферополе откроют ярмарки

В субботу, 17 мая, в Симферополе планируют открыть ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, одна из ярмарок откроется на улице Севастопольской, 80/3. Торговлю организуют на дублирующем проезде. Ярмарка также будет работать на улице Киевской, 177. Ее откроют напротив Симферопольской академической гимназии. Кроме того, торговлю организуют на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна.
«Сельхозтоваропроизводители будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку», — говорится в сообщении.
В симферопольской администрации уточнили, что торговля начнется ровно в семь утра. Ярмарки планируют закрыть в два часа дня.