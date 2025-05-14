В субботу в Симферополе откроют ярмарки

Так, одна из ярмарок откроется на улице Севастопольской, 80/3. Торговлю организуют на дублирующем проезде. Ярмарка также будет работать на улице Киевской, 177. Ее откроют напротив Симферопольской академической гимназии. Кроме того, торговлю организуют на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна.