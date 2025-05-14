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Летчик-космонавт Олег Артемьев показал Черное море из космоса

Космонавт Артемьев показал, как выглядит Черное море с борта МКС, прошедшем 13 мая.

Летчик-космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале показал Черное море из космоса.

Напомним, в Новом Херсонесе можно было полюбоваться космосом. В Византийском квартале 7 и 8 марта с 18:30 до 22:00 с помощью телескопа посетители смогли увидеть знаменитые лунные кратеры — Тихо диаметром 85 км и массивный Коперник, а также Юпитер вместе с его четырьмя спутниками.

Ранее мы писали, в космос запустили ракету-носитель с юбилейным логотипом «Артека». Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» состоялся с космодрома Байконур. Известно, что объект доставит грузовой корабль «Прогресс МС-30» на Международную космическую станцию.