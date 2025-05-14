Летчик-космонавт Олег Артемьев показал Черное море из космоса

Напомним, в Новом Херсонесе можно было полюбоваться космосом. В Византийском квартале 7 и 8 марта с 18:30 до 22:00 с помощью телескопа посетители смогли увидеть знаменитые лунные кратеры — Тихо диаметром 85 км и массивный Коперник, а также Юпитер вместе с его четырьмя спутниками.